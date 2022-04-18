Открытый урок прошел в посольстве Монголии во Франции

CentralAsia (MNG) - 12 апреля студенты и преподаватели Национального института языка и востоковедения (de l'Institut national des langues et des études orientales - INALCO), который предлагает курсы монгольского языка на уровне магистратуры и бакалавриата во Франции, посетили посольство Монголии во Франции и провели открытый урок.

Присутствовали 15 студентов, изучающих монгольский язык и изучающих монгольскую историю, культуру, традиции и цивилизации на программах бакалавриата, магистратуры и подготовительных классах, а именно г-жа Шарлотта Марчина, Ш. Номиндарь и Ч. Баттулга из INALCO.

В ходе визита Чрезвычайный и Полномочный Посол г-жа Нямхуу Уламбаяр представила текущую ситуацию в отношениях и сотрудничестве между Монголией и Францией, советник г-жа Уянга Сухбаатар проинформировала о монгольском культурном наследии, включенном в список ЮНЕСКО, и вопросах его сохранения и защиты, пояснил третий секретарь г-н Баяржаргал Тургэнбаяр рассказал об исторических отношениях между двумя странами и текущем экономическом и торговом сотрудничестве, а также о насыщенных дискуссиях, за которыми последовали студенты.

Студенты, изучающие монгольский язык, историю и культуру, а также профессора, преподающие монгольский язык, старинные письменности и курсы разговорной речи в университете, выразили благодарность посольству Монголии во Франции за приглашение и интересный открытый урок.

Национальный институт языка и востоковедения (INALCO) был основан в 1669 году, и сейчас в нем обучается более 9000 студентов из 120 разных стран, а в институте работают более 3000 профессоров. Монгольский язык преподается в этом университете с 1967 года, а программа «Монгольский язык и цивилизации» проводится на уровне бакалавриата. С 2021 года университет начал ту же программу на уровне магистра, а также открыл подготовительный курс для тех, кто интересуется монгольским языком и культурой для дальнейшей карьеры.

источник: МИД Монголии

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