Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

// Минобороны Турции

CentralAsia (CA) - Турция начала военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака (в так называемых районах Метина, Зап и Авашин-Басян). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Турции.

Данный шаг страна объяснила целями нейтрализации террористических атак, направленных против турецкого народа и сил безопасности с севера Ирака, путем нейтрализации РПК/КСК и других террористических элементов, а также для укрепления нашей территориальной безопасности, а также во имя законных прав на оборону, вытекающих из статьи 51 Договора Организации Объединенных Наций.

Перед операцией самолеты обстреливали цели, состоящие из казарм, укрытий, пещер, туннелей и так называемых лагерей, принадлежащих организации.

Во время действий приняты все меры предосторожности, чтобы окружающей среде, гражданскими лицами, историческим и культурным объектам не наносился ущерб.

Эта операция нацелена только на террористов, пишет Минобороны Турции.