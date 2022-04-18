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Нетворкинг «Апрельская встреча дипломатического клуба» был организован в Канберре

CentralAsia (MNG) -  Посольство Монголии в Австралии провело сетевое мероприятие «Апрельское собрание дипломатического клуба» 14 апреля 2022 года в Канберре в сотрудничестве с Канберрским дипломатическим клубом и Национальным пресс-клубом Австралии.

В мероприятии приняли участие более 200 человек из различных дипломатических миссий, международных организаций в Канберре, Министерства иностранных дел и торговли и других министерств и ведомств Австралии, а также студенты, изучающие международные отношения. В ходе мероприятия, посвященного 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Австралией, монгольские артисты исполнили традиционную протяжную песню, акробатику, скрипку на голове лошади и горловое пение.

источник: Посольство Монголии в Австралии

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