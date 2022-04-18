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Япония и Монголия будут вместе работать над решением ядерной проблемы Пхеньяна

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса посетит Центральную Азию в конце этого месяца во главе с Казахстаном и Узбекистаном. Он призвал к сотрудничеству по Украине, сообщает NHK.

Правительство не объявило точную дату визита, но планирует сделать это во время весенних каникул. Казахстан и Узбекистан, бывшие члены Советского Союза, имеют тесные связи с Россией. Хаяси Ёсимаса приедет с визитом, чтобы призвать к мирному урегулированию ситуации на Украине.

В ходе визита он проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства стран Центральной Азии. Хаяси Ёсимаса заявил, что Япония стремится укреплять партнерство с Центральной Азией для создания свободного и открытого мира и поддержания международного порядка.

Хаяси Ёсимаса планирует посетить Монголию в рамках этого визита. Он сказал, что у Монголии дружеские отношения с Северной Кореей, и призвал Монголию работать вместе над решением ядерной программы Пхеньяна.

Он также стремится сотрудничать с Монголией в борьбе с похищениями людей Северной Кореей.

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