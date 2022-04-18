Почему «вторжение» на Украину, и «вторжение» на Тайвань — «неплохие истории» для США? Мнение эксперта

CentralAsia (CA) - После продолжающегося «вторжения» России в Украину есть опасения, что в ближайшем будущем может начаться «вторжение» Китая на Тайвань, считает японский военный социолог Джун Китамура, передает JB Press.

Однако ошибочно приравнивать «вторжение» в Украину к «вторжению» на Тайвань по короткому замыканию.

Хотя они и имеют некоторое структурное сходство, причины войны, уходящие корнями в этнические, религиозные, культурные, политические и экономические предпосылки, однако мотивы вторгающихся стран, существенно различаются. Мало того, Россия и Украина находятся на суше, а Китай и Тайвань не имеют сухопутной границы. Такие топографические условия означают, что форма и развертывание «вторжения» совершенно разные.

С другой стороны, самое главное, что их объединяет, это то, что вторгшиеся страны (Россия и Китай) — это страны, которые хотят ослабить мощь Соединенных Штатов. Поэтому вполне возможно, что администрация американского президента Джо Байдена попытается использовать эти военные атаки, которые можно назвать судьбоносными «вторжениями», с аналогичной политикой с точки зрения сохранения американской гегемонии.

Военная промышленность США промокла от украинской войны

Военная промышленность США, крупнейший в мире экспортер оружия, вероятно, какое-то время будет процветать, поскольку администрация Байдена начинает усиливать военную поддержку Украины после российского «вторжения». Фактически, после «вторжения» в Украину цены на акции крупных военных компаний США подскочили (за исключением Boeing, который пережил серьезный спад в отрасли гражданской авиации из-за воздействия нового коронавируса).

На Соединенные Штаты приходится примерно 40% мирового экспорта вооружений за 5 лет с 2016 по 2020 год. Далее Россия 20%, Франция 8%, Германия 6% и Китай 5%.

Именно огромный капитал и политический истеблишмент во главе с военными компаниями имеют существенный контроль над Соединенными Штатами (в отличие от президента Трампа, президент Байден является воплощением политического истеблишмента).

США оказывали военную помощь Украине еще до того, как началось российское «вторжение» (только в 2021 году администрация Байдена предоставила Украине военную помощь на 650 млн долларов). Другими словами, усилилось снабжение оружием и боеприпасами и направление военных советников для усиления боевых возможностей украинских военных и милиционных организаций (в том числе милиционных организаций, выступающих за превосходство белой расы, так называемых неонацистов).

В то же время США усиливают информационную войну, которая внушает опасения, что страны НАТО и дружественные Европе страны (такие, как Швеция и Финляндия, принявшие политику военного нейтралитета) окажутся в опасности рядом с Украиной.

Параллельно с этим администрация Байдена расстроила президента России Владимира Путина, продемонстрировав позицию, поощряющую вступление Украины в НАТО, что администрация Путина больше всего опасается и ненавидит. Неясно, была ли успешной провокация администрации Байдена с целью отвлечь внутреннее общественное мнение от «Украинских ворот», но «вторжение» России в Украину стало реальностью.

Из-за фактического начала войны в Соединенных Штатах страны НАТО и страны, не входящие в военный союз, с оптимизмом смотрят на то, что «настоящего кровавого военного вторжения на землю Европы сегодня в 21 веке не будет». Ожидания относительно военной мощи НАТО во главе с Соединенными Штатами растут.

Политика США по укреплению своей военной гегемонии без участия в реальных сражениях

Короче говоря, «вторжение» России в Украину можно резюмировать следующим образом с точки зрения стратегии сохранения гегемонии США.

- Войска США не принимают непосредственного участия в каком-либо сражении (поскольку четко сказано, что у стран НАТО есть обязательство по обороне, основанное на праве на коллективную самооборону, нападению будут подвергаться не только сами США, но и страны-члены НАТО. Категорически избегать такие ситуации).

→ (Жертв или материального ущерба для американских вооруженных сил не будет. Непосредственное страдание от трагического военного ущерба будет ограничено украинским народом, а прямой приток большого количества беженцев будет сосредоточен в странах вокруг Украины).

- Украине практически невозможно продолжать борьбу с российскими «оккупантами» без мощной военной поддержки США. Поэтому США вводят в Украину большое количество оружия и боеприпасов (в той мере, в какой это не вызовет атаки со стороны России). При этом страны НАТО и союзники будут поощряться к оказанию различной поддержки Украине.

→ (Отважная «защита Родины» на Украине будет продлена, и российская армия будет сильно истощена, но также усилится опустошение Украины, но обогатится военная промышленность США.)

- Чем дольше идут боевые действия в Украине и чем больше трагедия на Украине, тем больше антипатия к России во многих странах Европы и тем больше они ожидают военной мощи НАТО.

→ (Американская военная гегемония в европейском регионе будет сохранена и укреплена, а международный статус России значительно снизится.)

Таким образом, «украинский метод», принятый администрацией Байдена, — это всего лишь «неплохая история» для национальных интересов США с реалистической точки зрения, отказывающейся от гуманитарной точки зрения.

Повторится ли «украинский метод»?

Теперь, глядя на вторжение Китая на Тайвань, о котором Соединенные Штаты предупреждали до вторжения России в Украину, создаются предпосылки для повторения вышеуказанного «украинского метода».

Экспорт США вооружений на Тайвань продолжается уже продолжительное время, но только администрация бывшего американского президента Дональда Трампа наконец-то начала предпринимать серьезные шаги по резкому усилению своих военно-морских сил против Китая и качественно усилила военную помощь Тайваню. Хотя официальные военные советники и штаб-квартиры США еще официально не размещены на Тайване, обмены на уровне военных организаций были модернизированы. Например, однажды в Гонолулу тайваньским военным офицерам не разрешалось носить военную форму при посещении военных штабов США, таких, как Командование Тихоокеанского флота, но теперь к ним относятся как к иностранным регулярным военнослужащим, разрешая носить военное обмундирование в США.

Администрация Байдена также взяла на себя маршрут Трампа для экспорта оружия на Тайвань.

Против России существовала структура под названием НАТО для противодействия России. Однако, поскольку такого механизма в Китае не существует, Соединенные Штаты выстроили сеть противодействия Китаю, задействовав Японию, союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Австралия, Южная Корея и Филиппины, и даже Индию, как ситуация на Украине, они стремятся широко распространять «протайваньские/антикитайские» настроения.

А что касается условия, что «США сами не принимают непосредственного участия ни в каком сражении», что можно сказать является глазом «украинского метода», то по крайней мере у администрации Байдена есть американские военные, даже если вторжение Китая на Тайвань становится реальностью. Недавно стало ясно, что он не намерен участвовать в тайваньской обороне, даже в прямом бою с китайской армией.

Другими словами, прямым доказательством этого является новый военный бюджет США. Запланированное в нем фактическое снижение расходов на ВМФ в пользу других видов войск вызвало шок в американских военно-морских кругах. Здесь этот курс нынешней администрации понят однозначно – при любом развитии ситуации вокруг Тайваня для США важнейшим становится избежание прямого военного столкновения с Китаем.