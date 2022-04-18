За сутки в двух регионах Узбекистана выявлено 25 инфицированных

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CentralAsia (UZ) - На 18 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 313. В течение прошедших суток зафиксированы 25 (накануне – 36) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (18) и Ташкентской области (7).

За день выздоровели 34 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 309).

На лечении находятся 367 больных COVID-19.