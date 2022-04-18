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В Таджикистане в первом квартале инфляция в составила 2,4%

CentralAsia (TJ) -  Рост инфляции на потребительском рынке Таджикистана по итогам первого квартала этого года составил 2,4%. Самый высокий рост инфляции зафиксирован в марте – 1,7%. В Январе этот показатель составлял – 0,5%, а в феврале – 0,2%, передает «Аvesta».

По данным издания, начительный рост цен на продукты питания, как импортного, так и отечественного производства в стране наблюдается, начиная с марта месяца. К примеру, выросли цены на муку, подсолнечное масло, сахар и другое.

Также стремительно растут цены на непродовольственные товары, такие, как ГСМ, стройматериалы и пр.

Тем временем, Азиатский банк развития прогнозирует замедление экономического роста Таджикистана в 2022 году и его восстановление в 2023 году. Замедление в АБР связывают с побочными эффектами ожидаемого экономического спада в России.

Согласно прогнозу «Перспективы развития Азии (ADO) 2022», ежегодного ведущего экономического издания АБР, после сильного экономического подъема до 9,2% в 2021 году с 4,5% в 2020 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана в этом году замедлится до 2%.

Ожидается, что рост ВВП составит до 3% в 2023 году за счет роста в промышленности и экстренной помощи со стороны партнеров по развитию для поддержки потребительского рынка.

Инфляция, которая замедлилась до 8% в 2021 году, по прогнозам, достигнет 15% в 2022 году, отражая более высокие цены на топливо и импортные продукты питания, а также давление на сомони из-за резкого падения российского рубля.

Прогноз также отражает ожидаемое повышение государственных зарплат и пенсий, а также более высокие тарифы на электроэнергию. Прогнозируется, что в 2023 году инфляция снизится до 10% из-за снижения мировых цен на продукты питания и топливо.

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