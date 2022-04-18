WSJ: Президент Йемена сложил полномочия из-за давления Саудовской Аравии

Абд-Раббу Мансур Хади

CentralAsia (CA) - Власти Саудовской Аравии вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету, сейчас президент фактически находится под домашним арестом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

В апреле президент Йемена через 7 лет гражданской войны, начавшейся, в частности, из-за его нежелания отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал все властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли 8 известных политических лидеров. Создание совета объявили по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде, участники которых призвали новую властную структуру начать переговоры с хуситами.

По данным американской газеты, во время переговоров в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена «письменный указ», в котором излагались положения о делегировании полномочий совету. Как указали опрошенные изданием чиновники, Мухаммед сказал лидеру Йемена, что другие участники консультаций согласились с необходимости его отставки.

Саудовские чиновники, пытаясь убедить Хади отказаться от власти, грозились опубликовать предполагаемые доказательства его коррупционной деятельности. Теперь уже бывший президент Йемена «фактически находится под домашним арестом в своей резиденции в Эр-Рияде без доступа к телефонам», заявил один из саудовских чиновников. По словам другого представителя Саудовской Аравии, нескольким йеменским политикам позволили навестить Хади с разрешения властей.

При этом еще один саудовский чиновник сообщил, что Эр-Рияд «не организовывал» отстранение Хади от власти и не угрожал разоблачать акты коррупции.

В свою очередь представитель нового президентского руководящего совета выдвинул версию, что Хади не находится под домашним арестом. В то же время бывший пресс-секретарь Хади Мухтар аль-Рахби отметил, что отстранение президента от власти нарушило положения конституции страны.