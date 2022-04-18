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В частном доме у жителя Ташкента изъяли африканского льва (фото)

CentralAsia (UZ) -  По сообщению Комитета по экологии Узбекистана, у жителя Ташкента был обнаружен детеныш африканского льва.

За день до этого в районное управление экологии и охраны окружающей среды поступило сообщение, что во дворе одного из домов Ташкента местный житель кормит львенка.

Эксперты управления действительно нашли живого маленького льва в указанном доме. Хозяин дома не имел на него документов и признался, что купил хищника «из любопытства»"

В итоге львенок был изъят и передан в питомник Steppe turtles на временное содержание. Сейчас инспекторы выясняют, как к жителю Ташкента попал лев.

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