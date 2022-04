ISW: Российские войска наращивают силы под Изюмом и захватывают территории в Мариуполе (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска, вероятно, захватили Мариупольский порт 16 апреля, несмотря на опровержения Генштаба Украины, ослабив организованное украинское сопротивление в городе заводу «Азовсталь» в восточной части Мариуполя.

Выводы института:

Российские силы, вероятно, пытаются заставить оставшихся защитников завода «Азовсталь» капитулировать, подавляя огневую мощь, чтобы избежать дорогостоящих операций по зачистке, но оставшиеся украинские защитники, похоже, намерены устроить последний бой.

Евгений Пригожин, финансист группы Вагнера, вероятно, активно работает на востоке Украины, координируя набор и финансирование группы Вагнера.

Российские войска продолжали наращивание вокруг Изюма, но наступательных действий не вели.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.