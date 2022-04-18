Полномочия президента Казахстана планируют законодательно ограничить до конца года

CentralAsia (KZ) - Реформы, инициированные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, направленные на отказ от суперпрезидентской формы правления, планируется законодательно оформить до конца текущего года. Об этом передает сайт Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан.

Токаев 16 марта в послании народу объявил о предстоящих политических реформах. В частности, он высказался за окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. С этой целью Токаев предлагает снизить излишнюю концентрацию президентских полномочий.

«Для реализации озвученных инициатив потребуется внести изменения в конституционный закон "О президенте Республики Казахстан" и в ряд других законов. Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента запланировано на август текущего года, а их принятие до конца текущего года», - сказал министр юстиции республики Канат Мусин на пресс-конференции в понедельник.

Мусин также отметил, что блок поправок планируется внести в конституцию, они направлены на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту главы государства в период его полномочий.

Глава Минюста РК напомнил, что Токаев предложил установить запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей.

Кроме того, Токаев инициировал установление на конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд других предложений Токаева направлен на снижение участия главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничение его влияния на местные представительные и исполнительные органы.

«Резюмируя, можно сказать, что планируемые реформы, касающиеся полномочий президента, будут способствовать развитию политической конкуренции и культуры, развитию самостоятельности регионов, формированию кадровой конкуренции в госаппарате», - отметил министр.

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