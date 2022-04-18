Член парламента ЕС требует от талибов отменить запрет на образование девочек в Афганистане

CentralAsia (CA) - Серьезно отнесясь к продолжающимся нарушениям прав человека в Афганистане член Европарламента от Германии Ханна Нойман, призвала к немедленным мерам по отмене запрета на исключение девочек из школ, передает Тolonews.

Она также требует включения всех слоев общества в управление на всех уровнях. «Девочки, которые вернулись 23 марта после того, как талибы вновь запретили посещать школы, находятся в отчаянии, некоторые семьи использовали свои последние копейки, чтобы получить средства для доступа в школы, включая покупку рюкзаков, книг», — сказал Ньюман.

Решение Исламского Эмирата вызвало огромную негативную реакцию во всем мире: министры иностранных дел Канады, Франции, Италии, Норвегии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки раскритиковали решение талибов лишить афганских девочек возможности наконец вернуться в школы, как об этом заявляли ранее. Талибы издали приказ, запрещающий ученицам 6 класса и старше посещать занятия в школах.

Выступая на пресс-конференции в среду в Кабуле, Ньюман также выразила обеспокоенность по поводу «исчезновений бывших правительственных чиновников».

Она заявила: «Я слышала много историй о насилии в отношении протестующих, насилии в отношении журналистов, о насильственных исчезновениях, а также о насильственных исчезновениях людей, которые раньше просто выполняли свою работу в администрации». Она призвала к включению в правительство других социальных групп.

Нойман также сказала, что считает положение СМИ и журналистов в Афганистане тревожным. «Когда они боятся журналистов, сообщающих факты, они боятся женщин, отстаивающих свои права».

Член немецкого Европарламента далее сказал: «Талибан» — хорошие бойцы, очевидно, потому, что им удалось захватить страну, но для управления страной нужны совсем другие навыки, особенно нужны лидеры, которые прислушиваются к гражданам, которых они хотят представлять, и вам нужно дать ответы, а в этой стране проживает 40 млн граждан, а не только 200 тыс.», — сказала Ханна Нойманн. группе меньшинств.

Между тем, министерство образования Афганистана в своем заявлении призвало женщин-учителей соблюдать ношение хиджаба и запретить ношение галстуков учащимися и учителями мужского пола.

«Заявление Кабульского департамента образования относительно ношения хиджаба и использования галстуков имело целью руководство», — сказал глава Кабульского департамента образования Ихсанулла Хитаб.

Министерство образования также отрицало, что в учебную программу были внесены изменения, но заявило, что ожидает некоторых возможных изменений в учебной программе в следующем году.

«Новое решение Министерства образования о введении новых ограничений на внешний вид преподавателей и студентов не является логичным решением», — сказал преподаватель университета Хекматулла Мирзад. «Галстук демонстрирует дисциплину школьников», — сказал житель Кабула.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что захват власти талибами в Афганистане привел к «серьезному подрыву прав человека» в стране.

Замечания Блинкена прозвучали после того, как Государственный департамент США недавно опубликовал свой Доклад о правах человека за 2021 год. «В Афганистане приход к власти талибов спровоцировал гуманитарный кризис и привел к серьезному подрыву прав человека: от произвольных задержаний женщин, демонстрантов и журналистов до репрессий против сил безопасности бывшего правительства и растущих ограничений на въезд, учебу и работу женщин и девочек», — сказал он на брифинге для прессы.

С тех пор как «Талибан» взял власть в свои руки, афганские девочки сталкиваются с ограничениями на поездки, работу и образование, помимо ухудшения их ситуации с безопасностью в стране.