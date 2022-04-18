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Золотовалютные резервы Узбекистана снизились на $205 млн

CentralAsia (UZ) -  Золотовалютные резервы Узбекистана на начало апреля сократились до 35,15 млрд долларов. Снижение произошло в основном за счёт уменьшения резервов в иностранной валюте.

Официальные резервные активы Узбекистана на 1 апреля составили 35,15 млрд долларов, снизившись за прошлый месяц на 205,1 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Снижение произошло в основном за счёт уменьшения резервов в иностранной валюте в марте на 354,5 млн долларов — до 13,17 млрд долларов. Это может быть связано с валютными интервенциями Центрального банка в марте, направленными на стабилизацию курса сума.

Стоимость золотых запасов немного выросла — до 20,88 млрд долларов (+$159,4 млн), при этом его физический объём остался на прежнем уровне — 10,9 млн тройских унций (около 339,02 тонны).

Тем не менее, имеющиеся резервы значительно превышают годовой объём импорта страны, который за 2021 год составил 25,5 млрд долларов.

Золотовалютные резервы являются собственностью страны и считаются «подушкой безопасности» на случай неблагоприятных внешних шоков.

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