В Ташкенте начинает свою работу Международный анимационный форум

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана 18 апреля начинает свою работу Международный форум «Tashkent International Animation Forum», который продлится по 22 апреля.

В рамках грандиозного мероприятия будут демонстрироваться анимационные фильмы, проводиться конкурсы, лекции и творческие встречи.

Форум объединит художников-мультипликаторов из стран Центральной Азии и ведущих специалистов в сфере анимации из России, Израиля, Азербайджана, Грузии и Украины. На форуме авторы расскажут о своих работах, которые затем покажут их широкой публике на большом экране.

Форум поделен на программы, в частности, в рамках «Сделано в Узбекистане. Вчера» будут показаны фильмы узбекской анимации, ранее утерянные и повреждённые. «Сделано в Узбекистане. Завтра» продемонстрирует блок фильмов, созданный молодыми авторами до 16 лет из Узбекистана.

«Анима-док» представит мультфильмы, созданные на основе реальных событий и известных фактов (анимационный критик и директор Большой фестиваля мультфильмов в Москве Дина Годер).

С анимацией соседних и близких нашей культуре стран зрители познакомятся в программе «Соседи» (представит программный директор фестиваля анимации ANIMAFILM в Баку Рашид Агамалиев).

В программу «Мировая панорама» войдут лучшие фильмы со всего мира, которые можно будет посмотреть всей семьёй (без возрастных ограничений).

«Образование» покажет работы детей из анимационной студии WILD KIDS (Израиль).

Также в программу «18+» войдут мультфильмы для взрослой аудитории, раскрывающие социальные и другие вопросы.

Помимо показа фильмов, будет организован национальный конкурс работ молодежи до 18 лет, а также конкурс для профессиональных авторов.