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В Душанбе прошли соревнования по мини-футболу на Кубок посла Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Душанбе 17 апреля дипмиссия Узбекистана организовала соревнования по мини-футболу на Кубок посла среди молодых сограждан, обучающихся в высших учебных заведениях Таджикистана, сообщает ИА «Дунё».

В мероприятии приняли участие ученики Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни, Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино, Таджикского национального университета и других вузов.

Турнир проведен в рамках реализации постановления Президента о создании Общественного фонда «Ватандошлар», одно из направлений которого является установление взаимодействия с гражданами Узбекистана за рубежом.

Турнир завершился победой команды студентов из Таджикского национального университета.

Победителям и призерам турнира глава дипмиссии Эргаш Шайсматов вручил ценные подарки и выразил всем участникам благодарность, а также пожелал успехов в получении знаний.

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