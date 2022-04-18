В Душанбе прошли соревнования по мини-футболу на Кубок посла Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Душанбе 17 апреля дипмиссия Узбекистана организовала соревнования по мини-футболу на Кубок посла среди молодых сограждан, обучающихся в высших учебных заведениях Таджикистана, сообщает ИА «Дунё».

В мероприятии приняли участие ученики Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни, Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино, Таджикского национального университета и других вузов.

Турнир проведен в рамках реализации постановления Президента о создании Общественного фонда «Ватандошлар», одно из направлений которого является установление взаимодействия с гражданами Узбекистана за рубежом.

Турнир завершился победой команды студентов из Таджикского национального университета.

Победителям и призерам турнира глава дипмиссии Эргаш Шайсматов вручил ценные подарки и выразил всем участникам благодарность, а также пожелал успехов в получении знаний.