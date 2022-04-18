В Шанхае сообщили о первых смертях от COVID-19 с начала блокировок

CentralAsia (CA) - Власти Шанхая сделали первое официальное объявление о смертях от коронавируса с начала блокировок в марте, передает Reuters.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в понедельник сообщила о смерти трех человек от коронавируса в Шанхае, впервые с тех пор, как крупнейший город страны ввел блокировки в конце марта. В результате общее число смертей в Китае с начала пандемии достигло 4641.

В заявлении городской комиссии здравоохранения говорится, что погибшие были пожилыми людьми в возрасте от 89 до 91 года с «сопутствующими проблемами со здоровьем».

Органы здравоохранения также сообщили о выявлении 19 831 нового бессимптомного случая COVID-19, хотя Пекин не считает их подтвержденными случаями, если у зараженных нет симптомов.

Китай переживает волну вспышек, связанных со штаммом «омикрон», который вызвал рекордное количество инфекций, которых не было с начала пандемии в первой половине 2020 года.

Строгий локдаун из-за распространения коронавируса в 26-миллионном Шанхае был введен в несколько этапов. 28 марта строгие карантинные меры были введены в восточной половине, а с 1 апреля ограничения коснулись западной стороны.

Кроме того, Китай направил военных и тысячи медицинских работников в финансовый центр страны. Из-за строгих правил жители Шанхая устроили протесты. Сообщалось, что они пытаются запастись продуктами на фоне введения режима строгого карантина.

Позже власти самого густонаселенного города Китая решили ослабить локдаун, несмотря на рост числа инфекций COVID-19.