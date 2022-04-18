Росавиация в девятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России

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CentralAsia (CA) - Росавиация девятый раз подряд продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Ограничения ввели 24 февраля, в день начала российских военных действий в Украине. Запрет будет действовать до 3:45 мск 25 апреля, говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативы Росавиация советует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что южные аэропорты могут потерять более 2 млн пассажиров за 2 месяца ограничения полетов. Из-за того что Евросоюз запретил поставку, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в РФ, российские авиакомпании могут выполнять международные рейсы только на SSJ 100 или собственных лайнерах в ограниченное число стран.