В Монголии нет лаборатории биологического оружия, — глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх заявила, что в Монголии нет лабораторий по биологическому оружию.

«Об этом не было никаких разговоров, никаких договоров. Каждый имеет право подозревать. Особенно во время пандемии во всех странах активизировалось сотрудничество в связи с вирусом. Эта информация 3-4 раза публиковалась в российской газете «Известия». Первым источником был исследователь и ученый из России. Также опубликовано в китайской прессе. Информация, опубликованная в международной прессе, не соответствует действительности. Наша политика не вызывает сомнений. Внешняя политика Монголии очень открыта и придерживается своих принципов. Монголия всегда готова и открыта представить свою деятельность тем, кто поднимает вопрос в России, соответствующим аналитическим организациям и сомневающимся. На днях президент поручил Совету национальной безопасности провести детальное изучение зарубежных проектов и программ, а также возможной подозрительной деятельности. Обоснование того, что в Монголии нет биологической лаборатории по оружию, только что было представлено на конференции СНБ», — сказала Батцэцэг.

По ее словам с началом российских военных действий в Украине усилилась война прессы.

«Было много подозрений. Любой может высказывать различную дезинформацию в своих интересах. Каждый имеет право подозревать. Монголия — страна со свободной прессой. Его можно использовать, чтобы спровоцировать общественное недовольство, порвать с дружелюбными соседями и вызвать подозрения не только по этой теме, но и по всем другим темам. Поэтому МИД считает, что должен как можно скорее предоставить открытую информацию по этому вопросу.

Эту дезинформацию впервые распространил российский исследователь. В то же время мы опровергаем серьезное подозрение, что Соединенные Штаты перемещают из Украины в Монголию лабораторию по биологическому оружию и сборке и применению своего оружия. Есть открытые отчеты о пожертвованиях оборудования в различных областях с каждой страной», — подчеркнула она.

«У Монголии нормальное внешнее сотрудничество с любой страной мира», — сказала она.

«МИД сотрудничает со 193 странами, с которыми установлены дипломатические отношения. Профильное министерство координирует отношения между странами. Около 400 дипломатов работают над регулированием политических отношений. Мы все это уравновешиваем, подтверждая на политическом уровне позицию Министерства по Конституции и внешнеполитическим концепциям, комментируя каждый возникший вопрос в этой сфере. Мы также работаем с нашими третьими соседями, чтобы поддерживать дружеские отношения.

Дипломатические миссии за рубежом очень хорошо понимают нашу ситуацию и продолжают это делать», — сказала министр Батцэцэг.

«Последние два года мы работаем над восстановлением КПП нашей границы с Китаем. Мы общаемся на всех уровнях, почти до того, что китайская сторона надоела. У двух стран нормальные политические отношения. Китай по-прежнему страдает от эпидемий и строгой дисциплины и ответственности. Китай не граничит только с Монголией. Сегодня менее половины из более чем 100 портов Китая, в том числе 12 наземных, 82 автомобильных и 22 железнодорожных, работают. Например, пять из 18 портов КНР на российской границе работают, а пять из 13 портов КНР на монгольской границе работают. Если ситуация на границе улучшится, количество пересечений границы будет увеличиваться один за другим. Наоборот, Китай дает Монголии преимущество. На сегодняшний день через КПП проходит 600 автомобилей. Мы запрашивали 1000 автомобилей в день. Китай проводит аналогичную политику с соседними наземными портами. Поэтому говорят, что порт будет нормально функционировать, если будет улучшен режим инфекционного контроля, создана лаборатория и не будут принимать незараженных людей. Во время пандемии правительство много работало над улучшением этих предложений и созданием отдельных рабочих групп».

«Согласно последним сообщениям, по инициативе министра иностранных дел Китая в пяти портах будет создана лаборатория для тестирования ПЦР на пандемию стоимостью 20 миллионов юаней для тестирования того же стандарта, что и Китай. Будут установлены в этом месяце. Это позитивно повлияет на экспорт товаров. Мы также проведем некоторые строительные работы, и чиновники скоро получат их. Надеемся, что это улучшит работу инфекционного контроля на границе»— объяснила министр Батцэцэг.

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