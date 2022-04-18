На кыргызско-казахской границе скопилось около 300 грузовых фур

CentralAsia (KZ) - В пункте пропуска «Ак-Тилек – автодорожный» на кыргызско-казахской границе в очереди для прохождения пограничного контроля стоят около 300 грузовых фур.

Такие данные по состоянию на полдень 18 апреля приводит Пограничная служба ГКНБ КР. По имеющейся информации, недалеко от данного КПП – на обочине трассы – стоят в ожидании недостающих документов еще около 25 машин, а в пункте пропуска «Чалдыбар – автодорожный» скопилось свыше 70 грузовых авто.

В Погранслужбе КР происходящее объяснили тем, что «казахстанская сторона осуществляет медленный пропуск транспортных средств». «При этом периодически казахстанская сторона в одностороннем порядке временно прекращает пропуск транспортных средств», – заметили в ведомстве, добавив, что к примеру, такое имело место 18 апреля с 3:30 до 7:30.

Погранслужба КР заверила, что «в других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано» и что с ее стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

На прошлой неделе первый зампред кабмина КР Арзыбек Кожошев обсудил с министром торговли и интеграции Республики Казахстан (РК) Бахытом Султановым вопрос простоя грузовых авто на границе, отметив, что достигнутые в ходе их предыдущей беседы договоренности исполняются не в полной мере. «Мы договорились, что если сопутствующие документы не в порядке или вообще отсутствуют, казахская сторона будет возвращать такие автотранспортные средства назад. На деле же очередь из фур становится с каждым днем все больше», – констатировал Арзыбек Кожошев.

Стороны договорились провести 19 апреля совещание госорганов двух стран для принятия «конкретных мер по решению вопроса простаивания грузовых автотранспортных средств на кыргызско-казахской государственной границе».

Ранее депутаты Жогорку Кенеша задались вопросом о законности действий госорганов соседней страны, учитывая членство обеих республик в ЕАЭС – организации, которая была создана в 2010 году как таможенное объединение Беларуси, Казахстана и России. В 2015 году в организацию вступили Кыргызстан и Армения. Для стран - участниц ЕАЭС действуют правила свободного передвижения граждан, товаров и капитала, а также отсутствие таможенных барьеров.

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