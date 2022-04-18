Из-за визита Сердара Бердымухамедова жителей заблокировали на улице - СМИ

CentralAsia (TM) - 14-15 апреля новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Балканский велаят. Госинформагентство ТДХ отчиталось о выполнении стандартной командировочной программы: открытие новой больницы, визит в порт, спорт и прогулка на велосипеде.

Жители областного центра свидетельствуют, что закулисная часть визита также ничем не отличалась от командировок предыдущего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Дороги в Туркменбаши перекрыли, горожане испытали множество неудобств.

«Одни субботники да уборки, — пожаловался местный житель. — Всех работников госпредприятий погнали подметать, красить заборы и дорожные бордюры, убирать растущую траву. Все та же показуха, что и при Бердымухамедове-старшем, ничего не меняется!».

Из-за перекрытия дорог многим горожанам утром 15 апреля приходилось бросать машины далеко от работы. Они шли до своих предприятий пешком. При этом в Туркменбаши по утрам холодно, а люди одевались в расчете на короткую прогулку.

А людям, проживающим в домах по маршруту следования кортежа, запретили открывать окна.

Сердар Бердымухамедов был объявлен победителем президентских выборов в середине марта. Его предшественник и родной отец Гурбангулы Бердымухамедов сохранил за собой пост главы Халк Маслахаты (верхней палаты парламента). Но вскоре после инаугурации сына он ушел в отпуск. С тех пор государственные СМИ, ранее уделявшие Гурбангулы все свое внимание, не сообщали о его деятельности.