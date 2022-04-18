Назарбаев все еще может давать поручения по вопросам безопасности и внешней политики Казахстана, – постановление правительства

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вправе обращаться в государственные органы, к должностным лицам, народу Казахстана с инициативами по вопросам безопасности страны, государственного строительства, внутренней и внешней политики. Редакция Orda.kz разбиралась в новых поправках, касающихся первого президента Казахстана.

11 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов утвердил изменения в постановлении «О регламенте правительства Республики Казахстан». Внесённые правки опубликовали на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов. Однако подпункт 142, гласящий о снятии с контроля исполнение поручений первого президента Казахстана, остался без изменений.

Полномочия Елбасы

Подпункт про первого президента Нурсултана Назарбаева внесли в 2019 году, спустя полгода после того, как он покинул должность главы государства. В тот период Елбасы, будучи председателем Совета безопасности и главой Ассамблеи народа Казахстана, имел право давать поручения по вопросам государственной политики в сфере обеспечения безопасности и обороноспособности страны, общественного согласия и общенационального единства.

«Снятие с контроля либо принятие решения об изменении сроков исполнения осуществляются по поручениям первого президента Казахстана – Елбасы, в том числе содержащимся в протоколах совещаний (заседаний) с его участием и планах мероприятий, утверждённых первым президентом Казахстана – Елбасы, – соответственно по резолюции первого президента Казахстана – Елбасы», – говорится в постановлении.

Редакция Orda.kz обратилась за комментариями к юристам. Однако большинство из них сослались на статью 60 Закона РК «О правовых актах» и отказались отвечать на вопросы корреспондента.

Затем издание направило запрос в министерство юстиции, чтобы подробно и на более понятном языке объяснили, что означают эти поправки. В Минюсте Orda.kz рассказали, что этот пункт был внесен в регламент 26 сентября 2019 года, а также отметили, что нынешние изменения необходимы для согласования проектов актов и поручений президента Касым- Жомарта Токаева. В Минюсте ответили, почему подпункт про Нурсултана Назарбаева без правок.

«В настоящее время полномочия первого президента Елбасы сохранены в соответствии с Конституционным законом «О первом президенте – Елбасы» и Указом «О Канцелярии первого президента Казахстана – Елбасы». Так, Елбасы вправе обращаться в государственные органы, к должностным лицам, народу Казахстана с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны», – пояснили в министерстве юстиции.

18 января Назарбаев в своем видеообращении к народу заявил, что он – «пенсионер и находится на заслуженном отдыхе в столице», напомнив, что Токаев обладает всей полнотой власти, занимая также должность председателя Совета безопасности.

В феврале Токаев подписал поправки к законодательству, согласно которым отменяется пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Эти поправки отменяют также необходимость согласовывать основные направления политики страны с первым президентом. В этот закон в 2000 году был внесен статус Назарбаева как Елбасы, то есть лидера нации, а необходимость согласования с ним главных направлений внутренней и внешней политики была законодательно закреплена в 2010 году.

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