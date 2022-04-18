Таджикистанцы не смогут попасть в Россию через Казахстан наземным путем, – посольство РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Из Казахстана в Россию наземным путем граждане Таджикистана могут попасть лишь в отдельных случаях при наличии дополнительных, документально подтвержденных оснований для въезда.

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Таджикистане, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Telegram. Отмечается, что свободный въезд в Россию через наземные пункты пропуска на границе с Казахстаном открыт лишь для граждан РФ и Казахстана.

«Решение Межведомственной комиссии Казахстана по недопущению распространения коронавирусной инфекции о снятии с 11 апреля с.г. ограничений на пересечение государственной границы Казахстана с Россией, Узбекистаном и Киргизией определяет порядок въезда/выезда в/из Казахстана, применяемый Пограничной службой КНБ Казахстана, в частности, на наземной границе с Россией», отмечается в заявлении.

Пропуск граждан третьих стран, в том числе Таджикистана, из Казахстана в Россию возможен лишь в отдельных случаях при наличии дополнительных, документально подтвержденных оснований для въезда:

- наличие близких родственников – граждан России

- въезд к нуждающимся в уходе больным близким родственникам

- участие в Госпрограмме по переселению соотечественников и др.

"Во избежание недоразумений Посольство настоятельно рекомендует использовать российско-казахстанскую границу для въезда в Россию лишь тем гражданам Таджикистана, кто имеет действительные документы, подтверждающие наличие у них также гражданства России", - отмечается заявлении российского диппредставительства в Таджикистане.

С 30 марта Россия сняла ограничения на перемещение граждан через сухопутные государственные границы с Казахстаном. Ограничения на пересечение государственной границы на наземном транспорте были сняты по истечении ровно двух лет после их закрытия 30 марта 2020 года.

Власти Казахстана с 11 апреля сняли все ограничения в пунктах пропуска по пересечению сухопутной границы с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе с 16 марта вновь заработали в обычном режиме. Граница между странами была официально закрыта с апреля 2020 года в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

Однако, граница между Кыргызстаном и Таджикистаном остается закрытой по сей день. Власти Кыргызстана в одностороннем порядке закрыли границу с Таджикистаном из-за произошедшего на приграничных территориях вооруженного конфликта в конце апреля прошлого года. Также запрещен въезд граждан Таджикистана в эту страну через третьи страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения