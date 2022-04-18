Российская авиация сбила 3 украинских самолета и 11 беспилотников, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили 3 украинских самолета и 11 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: 2 истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное», — уточнил на брифинге генерал-майор.

Кроме того, удалось перехватить десять крупнокалиберных реактивных снарядов, которые ВСУ выпустили по населенному пункту Чернобаевка.

Также российские подразделения ударами высокоточных ракет наземного базирования «Искандер» уничтожили 4 склада вооружения и техники.

Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла удары по 315 объектам украинских войск, поразив 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой украинской силы.