Объем денежных переводов в Узбекистан увеличился на $49 млн

CentralAsia (UZ) - Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за первый квартал этого года составил $1,47 млрд., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на $49 млн. или 3%. Эти данные приводит пресс-служба Центрального банка РУз.

По информации регулятора, с января по март 2022 года объем покупки иностранной валюты у физлиц увеличился на $585 млн. до $2,11 млрд. Это превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 38%.

Коммерческие банки Узбекистана продали физлицам $1,73 млрд., что на $709 млн., т.е рост был на 69%.