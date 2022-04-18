Объем денежных переводов в Узбекистан увеличился на $49 млн

- Узбекистан, общество
- 16:54, 18 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за первый квартал этого года составил $1,47 млрд., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на $49 млн. или 3%. Эти данные приводит пресс-служба Центрального банка РУз.
По информации регулятора, с января по март 2022 года объем покупки иностранной валюты у физлиц увеличился на $585 млн. до $2,11 млрд. Это превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 38%.
Коммерческие банки Узбекистана продали физлицам $1,73 млрд., что на $709 млн., т.е рост был на 69%.
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