В России банкам разрешили продавать наличную валюту населению

- Азия и мир, общество
- 15:32, 18 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Центробанк России с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать иностранную наличную валюту населению, сообщает ТАСС.
9 марта регулятор ввел новый порядок операций с наличной валютой и временно приостановил выдачу наличных средств с валютных вкладов или счетов граждан.
Помимо возобновления данной возможности, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.
При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне $10 тысяч или эквивалент в евро. Но как отмечает пресс-служба ЦБ, средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка операций с наличной валютой по-прежнему могут получить в рублях.