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На востоке Узбекистана учитель заставил опоздавшего ученика выпить воду из канавы

CentralAsia (KZ) -  В одной из школ Избасканского района Андижанской области учитель наказал опоздавшего на урок ученика, заставив выпить два литра воды из арыка. Об этом сообщается в репортаже передачи Zamon узбекского телевидения.

Сообщается, что ученик 6-го класса опоздал на урок и нагрубил учителю. В ответ на это учитель заставил его выпить воду из арыка и съесть листья груши.

«В тот день я дежурил у входа в школу. Этот ученик опоздал на 2 часа. Когда я спросил причину, он стал препираться со мной. Так как он мой родственник, я дал ему 100 г воды, чтобы успокоить его. Никаких листьев он не ел. Я ведь не могу заставить его, не так ли? Надо немного подумать, прежде чем такое говорить», - сказал учитель.

Школьника доставили в больницу. Врачи осмотрев его сообщили, что медицинской помощи ему не требуется.

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