Российская армия потеряла 167 самолетов и 790 танков, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:40, 18 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 20600 человек,
танков ‒ 790,
боевых бронированных машин – 2041,
артиллерийских систем – 381,
РСЗО /- 130,
средства ПВО - 67,
самолетов – 167,
вертолетов – 147,
автомобильной техники - 1487,
корабли/катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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