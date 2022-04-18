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Президенту Казахстана доложили о расследовании хищения более $43 млн на модернизацию НПЗ

CentralAsia (KZ) -  В понедельник, 18 апреля, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи президенту было доложено о результатах деятельности Агентства в первом квартале текущего года, сообщает Акорда.

Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге ($135 тыс.).

Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге (более $43 млн), выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.

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