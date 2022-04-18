Численность населения Казахстана за год увеличилась на 243,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана на 1 марта 2022 года составила 19 млн 160 тыс. 700 человек, в том числе городского – 11 млн 405 тыс. (59,5%), сельского – 7 млн 755,7 тыс. (40,5%) человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, по сравнению с 1 марта 2021 года численность населения увеличилась на 243,5 тыс. человек, или 1,3%.

При этом женщины составляют 51,4%, мужчины – 48,6%.

«Естественный прирост населения республики за январь-февраль 2022 года по сравнению с январем-февралем 2021 года (42,1 тыс. человек) снизился на 15,1% и составил 35,7 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1 тыс. населения составил 11,50 человек»,- говорится в сообщении.

По данным органов РАГС, число родившихся за январь-февраль 2022 года достигло 62,8 тыс. человек, что на 4,5% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (65,7 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек – 20,20 родившихся.

При этом число умерших – 27,1 тыс. человек, что на 14,4% больше, чем в январе-феврале 2021 года (23,7 тыс. человек). Общий коэффициент смертности – 8,70 умерших на 1 тыс. человек.

Вместе с тем за 2 месяца с начала года зарегистрировано 537 умерших младенцев в возрасте до одного года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (517 умерших младенцев) детская смертность увеличилась на 3,9%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,55 случаев на 1 тыс. родившихся.

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