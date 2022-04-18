ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 4,9 млн беженцев (карта)

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CentralAsia (CA) - Более 4,9 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 17 апреля число покинувших Украину беженцев достигло 4 934 415.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 780 913 человек, в Венгрию – 461 539, в Словакию – 337 311, в Россию – 522 404, Молдову – 423 852, в Румынию – 743 880, Беларусь – 23 469, в другие европейские страны – более 358 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.