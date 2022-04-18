Путин назначил выплаты в ₽5 млн семьям погибших на Украине пограничников

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты 5 млн руб. семьям пограничников, погибших на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральных органов безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. в равных долях», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Документ также определяет, что российским пограничникам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач на границах с Украиной, ДНР и ЛНР, «осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей». Получение этих выплат, говорится в указе, не учитывается при получении иных выплат и предоставлении мер соцподдержки, предусмотренных законодательством.

Указ вступает в силу с 18 апреля, его действие распространяется «на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», то есть с начала российских военных действий.

Ранее российский президент установил дополнительные выплаты семьям военнослужащих, погибших на Украине. Им также выплатят по 5 млн руб. дополнительно к 7 млн 421 тыс. руб., которые положены им по закону. Раненые получат 2 млн 968 тыс. руб., предусмотренные законом, и дополнительно 3 млн руб.