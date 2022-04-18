Женщина, бросившая дочь в вольер с медведем, отправлена на принудительное лечение

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 18 апреля Юнусабадский районным судом по уголовным делам проходило заключительное слушание дело женщины, которая бросила свою дочь в вольер с медведем, в Ташкентском зоопарке.

Женщину обвинялась в попытке умышленного убийства. Отягчающим обстоятельством являлось то, что действия уголовного характера были проведены в отношении лица, находившимся в беспомощном состоянии (3 года).

В связи с тем, что по заключению экспертов женщина совершила преступление будучи в невменяемом состоянии, суд постановил отправить обвиняемую на принудительное лечение в Республиканской больнице усиленного наблюдения за психическими заболеваниями в Ташкенте.

Инцидент произошел в конце января текущего года. В зоопарке Ташкента женщина на глазах у других посетителей бросила маленькую девочку в вольер, где содержали дикого зверя. Хищник сразу подбежал к ребенку, обнюхал его и ушел. Сотрудники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение.

Сообщалось также, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней.