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Основанная белорусами IT-компания EPAM перевезла сотни сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Основанная белорусами IT-компания EPAM Systems перевезла до тысячи своих сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан, узнал Forbes.

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems перевез своих сотрудников из Белоруссии и России в Узбекистан. Об этом Forbes рассказали два местных предпринимателя и подтвердил один из сотрудников EPAM, переехавший в Узбекистан, а также один из российских инвесторов, который там находится. По словам последних, речь идет о нескольких сотнях человек. «У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек, так что, скорее всего, [EPAM перевезла в Узбекистан] до тысячи [работников]», — говорит один из сотрудников компании.

Один из местных предпринимателей утверждает, что отели в стране забиты, а 80% перебравшихся из России и Белоруссии в Узбекистан людей — «эпамовцы». По данным, озвученным на совещании президента республики Шавката Мирзиёева 14 апреля, с начала этого года в Узбекистан приехало около 3000 зарубежных IT-специалистов.

Представитель EPAM София Одинцова сообщила, что компания не готова предоставить комментарий о релокации своих сотрудников в Узбекистан. По данным портала yuz.uz, филиал компании в этой стране был открыт в 2019 году, к середине 2021 года в нем работали около 150 специалистов. EPAM также является резидентом узбекистанского IT-парка. Его члены могут претендовать на ряд в том числе налоговых льгот.

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