экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистан прибыл контейнерный поезд с нефтепродуктами из России

CentralAsia (UZ) -  Первый контейнерный поезд с нефтепродуктами из России прибыл в Узбекистан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании “Узжелдорконтейнер”.

“Поезд с флекситанками прибыл на станцию Чукурсой (Ташкент) со станции Придача (Воронеж)”, – сказали в пресс-службе.

Поезд отправился 11 апреля и находился в пути шесть дней. В составе поезда было 70 20-футовых контейнеров, каждый из которых содержал 21,5 тонны нефтепродуктов. Контейнер Flexitank – это одноразовый гибкий контейнер для перевозки жидких грузов. Технология контейнерного мешка для жидких грузов запатентована российской логистической компанией “Европак-Юг”.

В марте “Узжелдорконтейнер” и “Европак-Юг” договорились о запуске железнодорожных контейнерных перевозок между Россией и Узбекистаном. Планируется использовать гибкие контейнеры для двух-трех перевозок в месяц.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Полномочия президента Казахстана планируют законодательно ограничить до конца года
  • Объем денежных переводов в Узбекистан увеличился на $49 млн
  • Что такое блокчейн Cocos, который интегрирует игровую среду?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com