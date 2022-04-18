В Узбекистан прибыл контейнерный поезд с нефтепродуктами из России

CentralAsia (UZ) - Первый контейнерный поезд с нефтепродуктами из России прибыл в Узбекистан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании “Узжелдорконтейнер”.

“Поезд с флекситанками прибыл на станцию Чукурсой (Ташкент) со станции Придача (Воронеж)”, – сказали в пресс-службе.

Поезд отправился 11 апреля и находился в пути шесть дней. В составе поезда было 70 20-футовых контейнеров, каждый из которых содержал 21,5 тонны нефтепродуктов. Контейнер Flexitank – это одноразовый гибкий контейнер для перевозки жидких грузов. Технология контейнерного мешка для жидких грузов запатентована российской логистической компанией “Европак-Юг”.

В марте “Узжелдорконтейнер” и “Европак-Юг” договорились о запуске железнодорожных контейнерных перевозок между Россией и Узбекистаном. Планируется использовать гибкие контейнеры для двух-трех перевозок в месяц.