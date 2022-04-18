экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте осудили врачей, отправивших в морг живую новорожденную девочку
Предыстория: В Узбекистане патологоанатом препарировал живую новорожденную девочку, которую приняли за мертвую

CentralAsia (UZ) -  По сообщениям пресс-службы Верховного Суда Республики Узбекистан завершилось заседание по делу о передаче живого младенца в морг, в городе Нукусе.

Фигурантами данного уголовного дела являлись трое сотрудников перинатального центра города Нукус. Основной статьёй уголовного дела являлась ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

18 апреля текущего года Нукусский городской суд по уголовным делам провёл последнее заседание, на котором был оглашен приговор. К ограничению свободы сроком на 4 и 2 года были приговорены врачи Д. Абыллаева и Р. Сайманова, так же суд запретил им вести деятельность, в области здравоохранения, в течении 2 лет, на должностях связанных с реанимацией младенцев.

Патологоанатом полностью оправдана и продолжит свою профессиональную деятельность на той же должности.

Ранее сообщалось, что врачи по ошибке отправили в морг живую новорожденную девочку. Патологоанатом сделав разрез, обнаружила признаки жизни в девочке и отправила младенца обратно в родильное отделение. Ребенок скончался.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Монгольская IHC Esports одержала победу над командой Австралий Renegades по CS:GO
  • Япония и Монголия будут вместе работать над решением ядерной проблемы Пхеньяна
  • Почему «вторжение» на Украину, и «вторжение» на Тайвань — «неплохие истории» для США? Мнение эксперта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com