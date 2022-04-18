В Ташкенте осудили врачей, отправивших в морг живую новорожденную девочку

CentralAsia (UZ) - По сообщениям пресс-службы Верховного Суда Республики Узбекистан завершилось заседание по делу о передаче живого младенца в морг, в городе Нукусе.

Фигурантами данного уголовного дела являлись трое сотрудников перинатального центра города Нукус. Основной статьёй уголовного дела являлась ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

18 апреля текущего года Нукусский городской суд по уголовным делам провёл последнее заседание, на котором был оглашен приговор. К ограничению свободы сроком на 4 и 2 года были приговорены врачи Д. Абыллаева и Р. Сайманова, так же суд запретил им вести деятельность, в области здравоохранения, в течении 2 лет, на должностях связанных с реанимацией младенцев.

Патологоанатом полностью оправдана и продолжит свою профессиональную деятельность на той же должности.

Ранее сообщалось, что врачи по ошибке отправили в морг живую новорожденную девочку. Патологоанатом сделав разрез, обнаружила признаки жизни в девочке и отправила младенца обратно в родильное отделение. Ребенок скончался.