The HU представит традиционную монгольскую музыку в The Van Buren в Фениксе

CentralAsia (MNG) - Музыка во многом является мостом между странами и культурами. Для членов The HU, архитекторов одного из таких мостов, музыка — это еще и способ исследовать, что значит чувствовать, быть и творить. Группа играет то, что они называют музыкой хунну, которая является данью уважения древней культуре хунну-монголов, а песни, которые они создают, составляют богатый гобелен темной, тяжелой, но обнадеживающей музыки.

В настоящее время в туре Black Thunder по Северной Америке, который состоится в The Van Buren в четверг, 21 апреля, у The HU уникальное звучание. Для слушателя, который может быть незнаком с монгольским наследием группы, группа легко может быть отнесена к категории прогрессив-метала. Их самую популярную песню, например, «Wolf Totem» из их релиза 2020 года The Gereg, можно было бы выдать за какой-то сайд-проект Макса Кавалеры (Soulfly, Cavalera Conspiracy, Nailbomb и др.). Инструменты звучат знакомо, как если бы они были из традиционных рок-источников, но здесь происходит что-то не совсем «нормальное» для американского уха.

В своих великолепных песнях The HU используют родные для своей страны инструменты, а также традиционную технику монгольского горлового пения. Это создает почти аборигенное ощущение, как будто где-то там есть дигериду, но его нет. Начинающие музыковеды должны увидеть, услышать и испытать The HU — нигде действительно нет ничего подобного. Группу возглавляет Гала, солист горлового пения, и играет на морин хуур, двухструнном инструменте, на котором играют смычком. К Гале присоединились Энхуш, который также исполняет горловое пение и играет на морин хууре; Джая (мультиинструменталист и горловой певец); и Тэмка, играющая на товшууре, монгольской лютне.

В 2020 году Metallica попросила The HU написать песню для их трибьюта "Sad But True" проекту Black Album. Сочетание традиционных монгольских инструментов, электрогитар, барабанов и горлового пения легко создает самую привлекательную обложку на альбоме — поклонникам Metallica обязательно стоит послушать.

Phoenix New Times смогла присоединиться к зум-звонку с Галой, Джайей и Темкой (с переводчиком), чтобы рассказать об их подходе к своей музыке, гастролях по Америке и некоторых своих любимых группах из Аризоны. Вот что рассказала группа…

Phoenix New Times: Расскажите о монгольском горловом пении.

Тэмка: (Оно) исходит от наших предков. Таким образом, мы рассматриваем это как форму богатства поколений. Он имеет очень традиционный стиль и часто передается от отца к сыну. Таким образом, пение может продолжаться, учиться и передаваться из поколения в поколение. Наше использование горлового пения может быть очень уникальным, и для жанра хуннского рока наш продюсер Дашка увидел, что это может очень хорошо соответствовать уникальности жанра, поэтому он выбрал его для представления традиционной музыки Монголии.

Это очень уникальный звук. Вы вообще знакомы с горловым пением из Северной Америки? Это похоже?

Джая: Да, мы знаем о горловом пении и пении коренных американцев. В монгольском горловом пении есть элемент культуры. Мы используем его почти как инструмент. Это можно услышать таким образом. Цель нашего горлового пения аналогична.

После нескольких туров по Северной Америке, как вы считаете музыкальную сцену Монголии по сравнению с Соединенными Штатами?

Гала: В жанре хуннского рока есть очень традиционные компоненты. Мы очень старались воплотить традиционные ценности, пришедшие много веков назад от наших предков и опирающиеся на инструменты, которые они нам подарили. Все эти инструменты очень уникальны. Так что, когда бы мы ни играли, есть элементы, которые могут слушать наши поклонники. Наш жанр хуннского рока очень уникален.

Tэмкa: Во время наших туров мы играем на многих фестивалях. Прямо перед тем, как мы выходим на сцену, мы смотрим наружу, и она кажется пустой, но когда мы начинаем, все выходят на сцену. Мы видели, что люди приносят большую положительную энергию и отношение. Когда начинается музыка, все начинают аплодировать и скандировать, и вокруг много сильных эмоций. Отзывы о наших турах по Северной Америке были одними из самых положительных. Мы думаем, что многие наши фанаты приходят на шоу, чтобы поддержать нас.

Что бы вы хотели, чтобы больше американских фанатов знали о вашей группе или вашей музыке?

Джая: Хунну-рок (музыка) объединяет прошлое и будущее. Большинство наших преданных поклонников знают об этом и проводят свои исследования об империи Хунну и утруждают себя изучением нашей истории. Главное, чего мы хотели бы от людей из Северной Америки, — это больше исследовать и понимать наш жанр хуннского рока, а также исследовать эту связь между прошлым и будущим и, действительно, настоящим.

О какой еще монгольской музыке следует знать читателям New Times?

Гала: Есть много традиционных монгольских поп-исполнителей и современных артистов. Наш продюсер Дашка — популярный певец в Монголии.

Есть ли группы, которые хотят копировать ваш стиль и успех в Монголии?

Тэмка: Когда мы только начинали в 2016 году, у нас было три года практики перед нашим первым туром в 2019 году. Были люди, заинтересованные в смешивании традиционных инструментов и традиционного пения с современными и различными жанрами. Мы видим, что создали то, что люди хотят делать, и смешиваем традиционные элементы в разных жанрах.

Каково было работать с Metallica?

Гала: Что ж, мы очень рады работать с Metallica, и мы так рады, что нас включили в их трибьют Black Album. Мы сделали кавер на «Sad But True» и создали нашу версию с их благословения. Работать с Metallica было очень большим путешествием.

Какие-нибудь любимые группы из Аризоны?

Джая: Честер Беннингтон, безусловно, наш любимый артист из Аризоны. Мы восхищались им и надеялись, что сможем выступить вместе, и были глубоко опечалены, когда узнали, что он скончался. Элис Купер — легенда, а также один из наших самых больших источников вдохновения. Мы любим слушать его музыку.

автор: Том Рирдон. Он пишет для Phoenix New Times с 2013 года. За последние 25 лет он играл в нескольких известных группах, включая Hillbilly Devilspeak, North Side Kings и The Father Figures.

перевод с английского: Татар С.Майдар

