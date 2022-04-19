Продвигая подотчетность после выборов в Монголии, женщины-лидеры гражданского общества призывают к политической подотчетности вместе

CentralAsia (MNG) - После Международного месяца женщин Международный республиканский институт (IRI) освещает их работу по всему миру, направленную на повышение роли женщин в политике и гражданском обществе. В Монголии женщины-общественные лидеры изменили культуру благодаря инициативам по защите интересов и призывам к совместной государственной политике и политической ответственности.

Участие гражданского общества в решении актуальных и неотложных вопросов политики является ключевой частью обеспечения доступности демократии во всем мире. Женщины играют огромную роль в гражданском обществе, составляя около 80% рабочей силы гражданского общества в Монголии. Однако, несмотря на активное политическое участие женщин в наследство благодаря более высокой явке избирателей и относительно сильным рейтингам по индексам гендерного равенства, приоритетные вопросы женщин, такие как участие в политической жизни, по-прежнему в значительной степени игнорируются в процессе разработки политики.

В любом свободном и открытом обществе гражданское общество является мостом между правительством и гражданами, однако в Монголии это обещание не реализуется. Согласно последнему общенациональному опросу IRI, подавляющее большинство монголов считают, что участие в политической жизни важно, но большинство (72,5%) считают, что обычные граждане вряд ли будут иметь какое-либо влияние. По сравнению с теми (29% и 23%), которые считают, что социальные сети и протесты могут влиять на принятие решений соответственно, очень немногие (8%) считают, что гражданское общество может. Чтобы улучшить эту мрачную реальность, возглавляемые женщинами организации гражданского общества (ОГО) выступают за более гражданскую и подотчетную политическую культуру посредством новаторских инициатив.

В рамках финансируемой USAID программы «Усиление участия женщин и молодежи в избирательных и политических процессах» (SWYEEPPM), IRI, Национальная сеть MONFEMNET и организация «Наблюдение за молодежной политикой» собрали более 300 представителей гражданского общества, местных органов власти и парламента для укрепления культуры обдумывание. Тем самым избранные должностные лица выразили поддержку инициативам гражданского общества и обязались сотрудничать в процессе разработки политики. Например, депутат Ц. Munkhtsetseg и MONFEMNET совместно организовали диалог с участием многих заинтересованных сторон по Закону о политических партиях, чтобы привлечь к обсуждению более разные голоса.

Кроме того, другие члены Женского собрания Великого Государственного Хурала (ВГХ) привлекались к работе с ОГО по приоритетным вопросам женщин. Член парламента Д.Сарангэрэл, глава Женского собрания, подчеркнула важность наличия различных мнений в процессе разработки законодательства и настаивает на повышении гендерной квоты на выборных должностях в законопроекте, который вскоре будет обсуждаться в парламенте. Благодаря такому сотрудничеству IRI установила функциональные связи между ОГО и выборными должностными лицами для сотрудничества в разработке государственной политики по приоритетным вопросам, затрагивающим женщин, расширения их участия в процессе принятия решений и призыва к политической ответственности.

Расширение прав и возможностей гражданского общества и поощрение участия женщин в политической жизни необходимы не только для поддержания приверженности демократическим ценностям, но и сыграют неоценимую роль в поддержке демократических правительств в выполнении требований общества в отношении прозрачности и подотчетности.

В этом году IRI отмечает 30-летие непрерывного программирования в Монголии. Благодаря инновационным программам, таким как SWYEEPPM, IRI продолжает развивать свое наследие в качестве надежного партнера, приверженного поддержке демократического пути Монголии.

источник: International Republican Institute (IRI)

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