Организована национальная презентация глобального отчета «Переформирование политики в интересах творчества»

CentralAsia (MNG) - Национальный запуск третьего издания глобального отчета «Переформирование культурной политики для творчества» был организован во Всемирный день искусства, 15 апреля 2022 года, в Улан-Баторе, Монголия.

Презентация глобального отчета на национальном уровне началась со вступительных слов г-на Батбаяр Мөнхөө, заместителя министра культуры, профессора Шахбаза Хана, директора и представителя Бюро ЮНЕСКО в Пекине, и г-на Ола Йохансона, советника по культуре посольства Швеция в Пекине, Китай.

В ходе встречи уважаемые представители гражданского общества, малых и средних предприятий в сфере культуры и творчества, государственных и международных организаций, а также артисты поделились своими взглядами на текущую ситуацию с выполнением Монголией Конвенции ЮНЕСКО 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения и дальнейших путей развития культурной и творческой индустрии Монголии.

Это мероприятие стало важной ступенькой для укрепления многостороннего культурного сотрудничества в направлении устойчивого развития, распространения новых знаний и обмена информацией между заинтересованными сторонами и активизации осуществления Конвенции 2005 года.

Глобальный доклад ЮНЕСКО «Переформирование политики в области творчества: обращение к культуре как глобальному общественному благу» — это третье издание серии, посвященной мониторингу выполнения Конвенции 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Будучи единственным в своем роде отчетом, он представляет собой глобальный обзор состояния культурного и творческого секторов с помощью новых проницательных данных, которые проливают свет на возникающие тенденции на глобальном уровне, и выдвигает политические рекомендации для развития творческих экосистем, которые способствуют устойчивый мир к 2030 году и далее.

источник: Национальная комиссия Монголии по делам ЮНЕСКО

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