Возникла новая проблема в обеспечении доступности внутреннего фондового рынка Монголии

CentralAsia (MNG) - 15 апреля состоялся форум на тему «IPO Монголия: доступный фондовый рынок».

Если раньше на монгольском фондовом рынке было большое количество розничных инвесторов, то в настоящее время более распространенными стали более крупные институциональные инвесторы, подчеркнул директор Департамента рынка ценных бумаг Комиссии финансового регулирования (КФР) Б. Дөлгөөн. Именно по этой причине форум был организован Комиссией финансового регулирования, Монгольской фондовой биржей и Монгольской ассоциацией дилеров по ценным бумагам.

Одной из тем, которые обсуждались на форуме, было сделать деятельность госпредприятий публичной и прозрачной, с соответствующим контролем. Многие участники сошлись во мнении, что эта мера положительно повлияет на иностранные инвестиции и, в свою очередь, на силу монгольского тугрика (MNT-₮), снизив инфляцию.

Кроме того, по мере создания инвестиционных фондов предлагаются продукты и услуги для осуществления инвестиций на фондовом рынке. Например, с введением новых транзакций, продуктов и услуг, таких как частные и государственные облигации, финансирование в размере 200 миллиардов тугриков было получено только за счет частных облигаций, подчеркнула генеральный директор Invescore Capital Г.Уянгахишиг.

К концу прошлого года внутренние цены на акции выросли на 60 процентов, включая акции «Mandal Insurance», «Ard Credit» и «Тумэн Шувуут». Что касается индекса MSE TOP-20, то, хотя он и снизился на значительную величину, транзакции продолжают оставаться почти такими же активными, как и за аналогичный период прошлого года.

Текущее состояние экономики страны также в определенной степени влияет на фондовый рынок. Однако восстановить экономику можно, развивая внутренний фондовый рынок — «канал» для привлечения иностранных инвестиций — за счет выхода компаний и организаций на IPO.

По состоянию на 15 апреля общая рыночная капитализация Монгольской фондовой биржи составляет 5,1 трлн тугриков ($1,7 млрд).

Помимо профессиональных инвесторов, все большую активность на фондовом рынке проявляют отечественные компании и организации. В настоящее время около 74 процентов от общего объема сделок совершают более 16 тысяч компаний.

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