Польша предлагает назначить почетного консула в городе Дархан, Монголия

CentralAsia (MNG) - 15 апреля в городе Дархан работал посол Республики Польша в Монголии Кшиштоф Бойко.

Посол провел встречу с губернатором аймака Дархан-Уул Б.Азжаргал для обсуждения вопросов сотрудничества. В начале встречи губернатор сообщил, что город Дархан был создан при поддержке шести стран, одной из которых является Польша, выразив признательность народу Польши, имеющему давние дружеские отношения с Монголией, от имени жителя г. город Дархан.

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на встрече, было открытие почетного консульства Польши в городе Дархан.

Посол Кшиштоф Бойко подчеркнул, что Дархан является одним из крупных городов страны, через который проходят грузы из Польши и других европейских стран, и что польская сторона предлагает назначить почетного консула в городе, где можно развивать туризм.

Глава аймака Б.Азжаргал пообещал отреагировать на это предложение после обсуждения его с министерством иностранных дел и другими соответствующими органами. Открытие почетного консульства в аймаке даст возможность сторонам расширить сотрудничество, в частности, в сфере образования.

Губернатор также попросил посла пригласить польские университеты и колледжи принять участие в европейской ярмарке колледжей, которая пройдет в мае в аймаке Дархан-Уул.

источник: darkhan.gov.mn

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