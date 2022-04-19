Монгольский баскетболист получит NT$2 млн, если присоединится к профессиональной команде Тайваня

CentralAsia (MNG) - Д. Баясгалан, монгольский парень, играющий в первом дивизионе UBA или Тайваньской университетской баскетбольной ассоциации, привлекает к себе большое внимание от тайвантских специалистов. В профессиональной баскетбольной команде 3x3 прошлым летом он показал достаточно своих способностей и ценности, чтобы набрать очки. В результате он привлек внимание нескольких команд Тайваньской профессиональной баскетбольной лиги.

В последние годы трое молодых монголов, Д.Баясгалан, Э.Саруул и Э.Саруул-Эрдэнэ, перевернули мир тайваньского спорта вверх дном, играя в тайваньский студенческий баскетбол.

Интерес к Д.Баясгалан проявляют такие команды, как Taichung Suns, Tainan Falcons, Kaohsiung Steelers и The Taiwan Beer.

Как сообщают тайваньские СМИ, «Д.Баясгалан может подписать контракт на 2-3 года, если в следующем году выйдет на профессиональный баскетбольный драфт. По сравнению с такими молодыми игроками, как Чжан Женя и Чен Фан Боян, Д.Баясгалан, несомненно, сильный игрок».

Если Д.Баясгалан войдет в профессиональную команду, его годовая зарплата достигнет 2 миллионов тайваньских долларов или более 205 миллионов тугриков ($67 200).

Каждый год Монгольская национальная баскетбольная ассоциация направляет 2-3 юных спортсмена в тайваньские университеты на стипендии. Что касается Д.Баясгалан, то он отправился на Тайвань, играя за команду «Шонхорууд»-(«Соколы») Гоударственного университета Монголии.

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