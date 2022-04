Несколько призеров Олимпийских игр примут участие в чемпионате Азии по борьбе в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Призеры Олимпиады-2020 в Токио Айсулуу Тыныбекова, Рави Кумар, Баджранг Пуниа и Акжол Махмудов выйдут на помост чемпионата Азии по борьбе в Улан-Баторе.

Кыргызстанка Тыныбекова прибывает в монгольскую столицу в качестве серебряного призера Олимпийских игр и действующего чемпиона в категории до 62 кг вольным стилем среди женщин в погоне за своим пятым золотом чемпионата Азии.

Попытка сохранить свой титул может привести к ожидаемой финальной схватке с японкой Нонокой Одзаки.

Как два лучших посева, они могут встретиться только в финале, и это будет матч-реванш первого раунда чемпионата мира 2021 года в Осло.

Одзаки, который в итоге завоевала бронзу, с небольшим перевесом проиграл 6-4 восьмикратному призёру чемпионата Азии.

Тыныбекова завоевала титул чемпиона мира.

Ожидается, что Тыныбекова станет одной из трех действующих чемпионок среди женщин, наряду с индийской парой Аншу Малик и Саритой Мор в весовых категориях до 57 кг и до 59 кг соответственно.

Между тем, Юи Сусаки, Маю Мукаида, Рисако Каваи и Юкако Каваи, японский квартет олимпийских чемпионок среди женщин, еще не вернулись в бой после победы в Токио-2020.

Индийские медалисты Олимпийских игр вольным стилем среди мужчин Кумар и Пуния готовятся к соревнованиям.

Кумар, завоевавший серебро в весовой категории до 57 кг в Токио, будет бороться за свое третье азиатское золото подряд.

Потенциальные кандидаты, которые помешают ему снова одержать победу, включают четвертьфиналиста Токио-2020 из Узбекистана Гуломжона Абдуллаева, победителя турнира Ясар Догу 2022 года из Кыргызстана Алмаза Сманбекова и серебряного призера континентального чемпионата 2017 года от хозяев Занабазар Занданбуд.

С другой стороны, бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории до 65 кг Пуния надеется в полной мере воспользоваться отсутствием чемпиона Ирана в весовой категории до 86 кг Хасана Яздани в этом году.

Соотечественники из Индии Гурав Балиян и четырехкратный призер чемпионата Азии Сатьяварт Кадиан также смогли пошуметь в мужских категориях до 79 кг и до 97 кг вольным стилем.

Ожидается, что серебряный призер Олимпийских игр в Рио-2016 в весовой категории до 57 кг Рей Хигучи из Японии также примет участие в соревнованиях, но в весовой категории до 61 кг.

The #WrestleUlaanbaatar Asian c’ship GR brackets are here!



Action starts on Tuesday morning at 11:30 (local time ??). pic.twitter.com/bu4BVfLYuR