В Ташкенте на 15 суток арестован бывший политбеженец и адвокат Камолиддин Раббимов

CentralAsia (UZ) - Известный политолог и независимый эксперт Камолиддин Раббимов арестован на 15 суток и находится в следственном изоляторе в Ташкенте. Об этом на своей странице в Facebook'е сообщил журналист Ильёс Сафаров.

По его словам, с 17 апреля семья политолога не может выйти с ним на связь. Родственники сообщили, что Камолиддин Раббимов вышел из дома в 15:00 и пропал.

«Мне только что удалось связаться с Камолиддином-ака. Наш телефонный разговор был коротким, длился 5-6 секунд. Слова Камолиддина ака были такими: "Я на Панельном. 15 суток". Это означает, что Камолиддин Раббимов в настоящее время содержится в так называемом СИЗО „Панельный“», – написал журналист.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что 17 апреля в ходе проведения санитарно-профилактических мероприятий в махалле «Чакар» Шайхантахурского района Ташкента Камолиддин Раббимов «необоснованное вмешался в деятельность сотрудников, воспрепятствовал их работе и не выполнил их законные требования».

На него был оформлен административный протокол по статьям 183 («Мелкое хулиганство»), 194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел») и 195 («Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел») Кодекса об административной ответственности. Документы направлены в Шайхантахурский районный суд для судебного разбирательства.

С 2007 года Камолиддин Раббимов проживал во Франции, где получил политическое убежище. Несколько месяцев назад он вернулся в Узбекистан.