Узбекистан опроверг информацию об обстреле объектов в Термезе с территории Афганистана

CentralAsia (UZ) - Сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что узбекские войска были обстреляны ракетами из Афганистана в районе города Термез, абсолютно не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе боевых действий нет, ситуация стабильная», — написал чиновник, призвав население не поддаваться на провокации.

Минобороны Узбекистана также подтвердило, что сообщения о ракетном обстреле военных объектов в Термезе с территории Афганистана являются ложными.

По данным министерства, узбекско-афганская граница полностью контролируется узбекскими военными и обеспечивается стабильная ситуация.

«Фейковая новость» о том, что узбекские объекты в Термезе подверглись нападению ИГИЛ, ранее распространяли Telegram-каналы «Милитарист» и «Военный обозреватель».