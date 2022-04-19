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ISW: Российские войска начали наступление на Донбассе (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Выводы института:

Российские силы, вероятно, начали крупномасштабные наступательные операции в Донецкой и Луганской областях, сосредоточив внимание на Рубежном, Попасной и Марьинке.

Войска РФ могут продвинуться вперед за счет сильной концентрации артиллерии и численности. Однако российские операции вряд ли будут значительно более успешными, чем предыдущие крупные наступления под Киевом. Российские военные вряд ли устранили первопричины — плохую координацию, неспособность проводить операции по пересеченной местности и низкий моральный дух, — которые препятствовали предыдущим наступлениям.

Украинские контратаки к юго-востоку от Харькова, скорее всего, вынудят российские силы отвлечь часть подразделений, предназначенных для наступления на Изюм, но маловероятно, что в ближайшие дни украинские силы полностью перережут российские пути сообщения к северу от Изюма.

Украинские войска в Мариуполе продолжают сопротивляться мощной российской артиллерии и бомбардировкам с воздуха.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.

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