ISW: Российские войска начали наступление на Донбассе (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 10:45, 19 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.
Выводы института:
Российские силы, вероятно, начали крупномасштабные наступательные операции в Донецкой и Луганской областях, сосредоточив внимание на Рубежном, Попасной и Марьинке.
Войска РФ могут продвинуться вперед за счет сильной концентрации артиллерии и численности. Однако российские операции вряд ли будут значительно более успешными, чем предыдущие крупные наступления под Киевом. Российские военные вряд ли устранили первопричины — плохую координацию, неспособность проводить операции по пересеченной местности и низкий моральный дух, — которые препятствовали предыдущим наступлениям.
Украинские контратаки к юго-востоку от Харькова, скорее всего, вынудят российские силы отвлечь часть подразделений, предназначенных для наступления на Изюм, но маловероятно, что в ближайшие дни украинские силы полностью перережут российские пути сообщения к северу от Изюма.
Украинские войска в Мариуполе продолжают сопротивляться мощной российской артиллерии и бомбардировкам с воздуха.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось;
Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.