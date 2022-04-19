Протесты в Казахстане: 8,3 млрд тенге выплатили пострадавшим бизнесменам

CentralAsia (KZ) - Вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков сообщил, что пострадавшим в январских событиях бизнесменам выплатили 8,3 млрд тенге, передает Tengrinews.kz.

На заседании правительства вице-министр сообщил, что в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате январских беспорядков, были приняты оперативные меры:

- возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;

- отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;

- приостановлены налоговые и таможенные проверки и другие меры.

«На сегодняшний день в результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1630 субъектов МСП, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодняшний день выплату получил 1491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге», - сказал Жаксылыков.

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