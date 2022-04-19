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КНБ Казахстана задержал подозреваемых в шпионаже и госизмене

CentralAsia (KZ) -  В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили о задержании группы лиц, подозреваемых сразу в нескольких статьях уголовного кодекса РК.

«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства», − говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РК:

  • Государственная измена;
  • Шпионаж;
  • Незаконное собирание и разглашение государственных секретов.

«Следственном судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф «Секретно», в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается», − уточнили в КНБ РК.

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