КНБ Казахстана задержал подозреваемых в шпионаже и госизмене

- Казахстан, происшествия
- 12:19, 19 апреля 2022
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CentralAsia (KZ) - В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили о задержании группы лиц, подозреваемых сразу в нескольких статьях уголовного кодекса РК.
«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства», − говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статьям УК РК:
- Государственная измена;
- Шпионаж;
- Незаконное собирание и разглашение государственных секретов.
«Следственном судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф «Секретно», в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается», − уточнили в КНБ РК.
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