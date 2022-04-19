На Харьковщине российские войска разворачивают дополнительные зенитные ракетные дивизионы, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК «Тор», а также разворачивают в Белгородской области зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 19 апреля.

Войска РФ продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также содержание сухопутного коридора с Крымом.

В Слобожанском и Донецком операционных районах российские войска проводят наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Российская армия продолжает перебрасывание вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов РФ. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброску подразделений обеспечения.

На Слобожанском направлении войска РФ определенным составом сил продолжают частичную блокировку города Харькова.

На Изюмском направлении российские войска ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении войска РФ создали систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские военные активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия российских войск сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия российская армия сосредоточена на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения войска РФ пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. «Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве».

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется.

На территории Донецкой и Луганской областей войска Украины за минувшие сутки отбили 7 российских атак, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: один самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты.