За сутки в Узбекистане выявили 8 новых больных коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 12:15, 19 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 19 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 321. В течение прошедших суток зафиксированы 8 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (7) и Сурхандарьинской области (1).
За день выздоровели 12 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 321).
На лечении находятся 363 больных COVID-19.
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