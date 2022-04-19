За сутки в Узбекистане выявили 8 новых больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - На 19 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 321. В течение прошедших суток зафиксированы 8 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (7) и Сурхандарьинской области (1).

За день выздоровели 12 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 321).

На лечении находятся 363 больных COVID-19.