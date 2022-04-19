Казахстан планирует выйти из договора с Кыргызстаном о пребывании силовиков

CentralAsia (KZ) - Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков. Проект президентского указа опубликовали на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

«Министерству иностранных дел Казахстана в установленном законодательством порядке уведомить Кыргызстан о намерении Казахстана не становиться участником договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Казахстана и Кыргызстана», – говорится в проекте указа.

Сам договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Казахстана и Кыргызстана заключили 8 апреля 1997 году. Он регламентирует полномочия силовиков на территории чужой страны.

Согласно договору, стороны имеют право вести розыск подозреваемых в преступлениях, вести преследование и слежку. Но обязательно с разрешения и соблюдая законы страны, в которой они находятся. Также силовики имеют право этапировать взятых под стражу лиц и сопровождать ценные грузы, перевозимые через страну. В том числе с оружием. Но запрашивать разрешение на въезд сотрудники правоохранительных органов в любом случае обязаны.

Для того чтобы въехать на территорию страны с табельным оружием, сторона должна направить специальный запрос. Оружие и боеприпасы силовики обязаны забрать с собой обратно.

Каждая сторона имеет право выйти из договора, направив письменное уведомление об этом другой стороне за 6 месяцев до выхода.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения